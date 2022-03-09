Детский омбудсмен Ярославская заявила, что найденный на юго-востоке Москвы младенец находится в стабильном состоянии

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9 марта 2022, 12:16

ребенок, pixabay.com

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в среду заявила, что новорожденный ребенок, найденный у одного из жилых домов на улице Перерва, находится в стабильном состоянии.

Ольга Ярославская уточнила, что к настоящему моменту ребенок доставлен в больницу, где проходит медицинское обследование и находится под постоянным наблюдением медиков. "Его состояние стабильное", – сообщила детский омбудсмен Агентству городских новостей "Москва".

Напомним, сумка с младенцем была найдена во дворе жилого дома в столице сегодня утром. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".