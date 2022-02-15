Москвичка выбросила ребёнка сразу после рождения с балкона

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15 февраля 2022, 10:59 Источник: АГН "Москва"

младенец, фото: pixels.com

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова сообщила, что на юго-востоке Москвы женщина выбросила новорождённого малыша с балкона. Инцидент произошел в понедельник, 14 февраля.

Иванова уточнила, что москвичка родила жизнеспособного мальчика в квартире жилого дома на ул. Ставропольская, затем положила младенца в полиэтиленовый пакет и выбросила с балкона, с высоты четвертого этажа. По ее словам, малыша обнаружили около здания и доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

«В короткий срок личность подозреваемой установлена. В настоящее время женщина госпитализирована в городскую больницу, где после оказания ей медицинской помощи следователи приступят к проведению необходимых следственных действий»,- пояснила представитель СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

Ранее сообщалось, что 1 февраля в Санкт-Петербурге с балкона на 18 этаже жилого дома № 51 по Комендантскому проспекту на проходящую мимо девочку упал мужчина.