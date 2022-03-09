Два человека погибли и семь пострадали в результате взрыва на предприятии в Пензе

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9 марта 2022, 11:09 Источник: ТАСС

скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Два человека погибли и семь пострадали при взрыве резервуара с битумом на предприятии в Пензе. Соответствующую информацию предоставил журналистам в среду, 9 марта, источник в экстренных службах.

Согласно предварительным данным, на предприятии в Пензе взорвалась емкость с битумом. Жертвами происшествия стали два человека, а еще семеро получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее о случившемся сообщало областное ГУ МЧС. По информации ведомства, речь идет о разгерметизации резервуара для хранения битума на улице Антонова. На месте ЧП в настоящий момент работают 25 человек и шесть единиц техники.

Согласно данным РИА "Новости", речь идет о трех погибших.