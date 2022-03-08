На станции метро «Комсомольская» в Москве убит мужчина - подозреваемый задержан

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8 марта 2022, 12:46 Источник: АГН "Москва"

Автомобиль Следственного комитета, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства на станции метро «Комсомольская» 43-летнего мужчины, сообщает столичное управление Следственного комитета России.

Как рассказала старший помощник руководителя московского управления СКР Юлия Иванова, инцидент произошел утром 8 марта.

На станции «Комсомольская» между двумя знакомыми вспыхнул конфликт, в ходе которого один из его участников получил множественные ножевые ранения. Пострадавший скончался на месте.

Подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).