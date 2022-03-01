Ребенок пострадал в результате наезда автобуса на остановке на западе Москвы

Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 марта 2022, 10:49

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На западе Москвы девочка пострадала в результате наезда автобуса. Соответствующую информацию предоставил журналистам утром во вторник, 1 марта, источник в правоохранительных органах столицы.

Происшествие случилось на остановке общественного транспорта на ул. Академика Анохина. Как сообщил источник Агентству городских новостей "Москва", водитель автобуса допустил наезд на двенадцатилетнюю девочку, вследствие чего она была доставлена в больницу с переломом бедра.

В настоящий момент ребенку оказывается необходимая помощь. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Есть информация о том, что автобус повредил ногу девочки, поскольку она находилась на проезжей части.