В Челябинской области две сестры оказались под колесами пьяного водителя

Одна из девочек скончалась на месте.
Жуткое ДТП потрясло в субботу небольшой поселок Метлино, в 20 километрах от Озерска. По сообщению региональной прокуратуры, 19 февраля около 17 часов водитель на Opel не справился с управлением во время обгона и сбил идущих по обочине сестер. Одна из девочек, 14 лет, скончалась от полученных травм на месте. Вторая, 16 лет, находится в больнице в тяжелом состоянии.
Инспекторы, приехавшие на место, обнаружили, что водитель нетрезв, это подтвердило и медицинское освидетельствование.
Сейчас расследование данного дела находится на контроле у прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. Водитель находится под стражей.