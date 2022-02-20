В Челябинской области две сестры оказались под колесами пьяного водителя

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20 февраля 2022, 10:46 Анна Семенова

Одна из сестер погибла на месте. Фото: прокуратура Челябинской области

Одна из девочек скончалась на месте.

Жуткое ДТП потрясло в субботу небольшой поселок Метлино, в 20 километрах от Озерска. По сообщению региональной прокуратуры, 19 февраля около 17 часов водитель на Opel не справился с управлением во время обгона и сбил идущих по обочине сестер. Одна из девочек, 14 лет, скончалась от полученных травм на месте. Вторая, 16 лет, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Инспекторы, приехавшие на место, обнаружили, что водитель нетрезв, это подтвердило и медицинское освидетельствование.

Сейчас расследование данного дела находится на контроле у прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. Водитель находится под стражей.