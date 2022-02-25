Танкер с российским экипажем терпит бедствие в Черном море после попадания снаряда

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25 февраля 2022, 16:23 Источник: ТАСС

морской бинокль, pixabay.com

В Черном море терпит бедствие российский экипаж танкера под молдавским флагом после попадания снаряда с неизвестного направления. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявило Морское агентство Молдавии.

Речь идет о корабле Millenial Spirit IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз), который шел под флагом Республики Молдова. Когда судно находилось в нейтральных водах Черного моря, его поразил с неизвестного направления снаряд.

Отмечается, что на борту танкера после случившегося вспыхнул пожар, вследствие чего были уничтожены оборудование и спасательные шлюпки. Экипаж, состоящий из граждан Российской Федерации, покинул корабль в спасательных жилетах.