В Ростовской области при обрушении на шахте под завалами оказались трое горняков

В Ростовской области на шахте Обуховская произошел обвал, в результате которого под землей оказались трое горняков. Информацию сообщает региональное управление МЧС.
«Ведётся спасательная операция. Трое работников живы, связь с ними установлена», − приводит ТАСС сообщение спасателей.
Для устранения последствий обрушения на шахту отправлены более 30 сотрудников МЧС.
Ранее стало известно, о гибели двух человек при обрушении на шахты в Магаданской области
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