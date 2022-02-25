В Ростовской области при обрушении на шахте под завалами оказались трое горняков

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25 февраля 2022, 10:34

Шахта, лава, Semen Likhodeev/ Russian Look

В Ростовской области на шахте Обуховская произошел обвал, в результате которого под землей оказались трое горняков. Информацию сообщает региональное управление МЧС.

«Ведётся спасательная операция. Трое работников живы, связь с ними установлена», − приводит ТАСС сообщение спасателей.

Для устранения последствий обрушения на шахту отправлены более 30 сотрудников МЧС.

Ранее стало известно, о гибели двух человек при обрушении на шахты в Магаданской области

В конце января на шахте «Комсомолец» в Кузбассе началась эвакуация из-за проблем с проветриванием.