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На шахте «Комсомолец» в Кузбассе началась эвакуация из-за проблем с проветриванием

, 07:59 Источник: РИА Новости

На шахте «Комсомолец» в Кузбассе началась эвакуация из-за проблем с проветриванием
шахта, фото: pixels.com

Представитель экстренных служб сообщил, что из шахты «Комсомолец» в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области эвакуируют людей. По его словам, работа приостановлена из-за проблем с проветриванием.

«Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена»,- пояснил собеседник.

Другие подробности случившегося пока неизвестны.

Напомним, что в ноябре 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли более 50 человек. Виновные найдены, ведется судебные процессы.

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