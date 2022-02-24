Украинская армия атаковала ракетами два гражданских грузовых судна в Азовском море

Вооруженные силы Украины атаковали ракетами два гражданских грузовых судна в акватории Азовского моря. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал РИА Новости.
«Два гражданских грузовых судна в Азовском море подверглись ракетному удару украинской армии, сообщает погранслужба на Кубани», — говорится в процитированном посте.
Детали произошедшего инцидента не приводятся.
Российская Федерация в четверг начала силовую операцию в Донбассе. Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.