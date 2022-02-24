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ФСБ: в Курской области после обстрела подавлена огневая точка ВСУ

, 12:10

ФСБ: в Курской области после обстрела подавлена огневая точка ВСУ
Погранслужба ФСБ, Dmitry Maltera/ Global Look Press

Пограничное управление Федеральной службы безопасности России сообщает в четверг, 24 февраля, что после попытки открыть огонь украинскими военными был дан отпор.

Авторы Telegram-канала оперативных новостей сообщают подробности произошедшего со ссылкой на источник в ведомстве. «Около 9.40 со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска Теткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет. Ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена», − значится в релизе ФСБ России.

Ранее в Минобороны РФ в четверг сообщили, что авиаударов и ракетных ударов по населённым пунктам Украины российскими военными не наносится.

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Общество

Роскомнадзор предупредил об использовании информации о спецоперации на Украине только из официальных источников РФ

Роскомнадзор в четверг, 24 февраля, предупредил СМИ и информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной военной операции в признанных Россией ДНР и ЛНР можно использовать информацию и данные, полученные только из официальных российских источников. В ведомстве подчеркнули, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию.