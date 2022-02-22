В Подмосковье после падения наледи с крыши дома скончалась пенсионерка

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22 февраля 2022, 11:37 Источник: РИА Новости

наледь, фото: pixels.com

Старший помощник руководителя подмосковного главка ГСУ СК России Ольга Врадий сообщила, что в подмосковном Одинцове скончалась пенсионерка после падения наледи с крыши. Инцидент произошел 21 февраля.

Врадий пояснила, что на 35-м километре Можайского шоссе в машине скорой помощи скончалась 80-летняя женщина. По ее словам, пенсионерку нашли с переломом лодыжки во дворе частного дома и вызвали машину скорой помощи.

«Прибывшим сотрудникам скорой пенсионерка пояснила, что она прогуливалась по территории частного домовладения и с крыши дома на неё упала наледь. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пенсионерка скончалась»,- продолжила представитель СК.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, назначили судмедэкспертизу.

Ранее сообщалось, что в начале февраля в подмосковной Балашихе при падении сосульки пострадали три человека - женщина и малолетние дети.