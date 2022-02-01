При падении сосульки в Балашихе пострадали двое детей и женщина

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1 февраля 2022, 17:22 Источник: РИА Новости

сосулька, фото: pixels.com

Во вторник, 1 февраля, в подмосковном Балашихе при падении сосульки пострадали три человека - женщина и малолетние дети. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

Собеседник утонил, что пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. Очевидцы вызвали машину скорой помощи, добавил он.

По данным прокуратуры Московской области, сосулька упала на женщину с двумя детьми 5 и 8 лет. Организована проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.

Прокурорам предстоит дать оценку соблюдению законодательства ответственными должностными лицами, а также полноте принятых мер по устранению ледяных глыб, снежных навесов с кровель многоквартирных домов, своевременной уборке придомовой территории. Затем будут приняты меры прокурорского реагирования.

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