Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства возможной гибели мирных жителей ЛНР

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20 февраля 2022, 12:30 Источник: "Свободная пресса"

Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства инцидента, который произошел в воскресенье утром в непризнанной ЛНР и, по предварительным данным, привел к жертвам среди мирного населения.

«В СМИ сообщалось, что сегодня утром Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, при этом, по предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения. Кроме того, сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в направлении населенного пункта Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г.р., а также получили повреждения жилые дома», - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Александра Бастрыкин поручил возбудить по данным фактам уголовные дела и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего.