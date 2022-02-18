Нападение пассажиров на полицейских в московском метро попало на видео

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18 февраля 2022, 11:27

метро, фото: pixels.com

Вечером 17 февраля на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена пассажиры напали на полицейских, попросивших предъявить документы. Оба подозреваемых задержаны по статье о применении насилия в отношении представителей власти.

«… один из подозреваемых на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления его личности ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками на представителей власти. Второй подозреваемый с целью воспрепятствовать законным действиям сотрудников правоохранительных органов, умышленно нанес одному полицейскому удар ногой в область туловища, а другому несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся»,- пояснили в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что один из пассажиров 2000 года рождения был задержан на месте. Через некоторое время полицейские установили местонахождение второго подозреваемого 2003 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как полицейские пытаются остановить одного из мужчин на платформе метрополитена. В какой-то момент его товарищ подбегает и ударяет по лицу одного из стражей порядка.

Напомним, что 12 октября 2021 года на станции метро «Текстильщики» агрессивно настроенные мужчины приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры. Зачинщики конфликта начали оскорблять и толкать людей.

