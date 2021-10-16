В Москве задержали трех мужчин, пристававших к женщине на станции метро «Текстильщики»

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что три виновника конфликта на станции метро «Текстильщики» задержаны. 12 октября агрессивно настроенные мужчины приставали к женщине.
Иванова уточнила, что задержанными являются мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения. Они применили насильственные действия по отношению к пассажирам. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
«Им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения»,- добавила представитель СК.
Вечером 12 октября на Таганско-Краснопресненской линии в вагоне поезда между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики» трое мужчин начали приставать к женщине. За нее вступились другие пассажиры. Зачинщики конфликта начали оскорблять и толкать людей.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.