В Москве задержали трех мужчин, пристававших к женщине на станции метро «Текстильщики»

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16 октября 2021, 10:49 Источник: РИА Новости

метро, Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что три виновника конфликта на станции метро «Текстильщики» задержаны. 12 октября агрессивно настроенные мужчины приставали к женщине.

Иванова уточнила, что задержанными являются мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения. Они применили насильственные действия по отношению к пассажирам. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения»,- добавила представитель СК.

Вечером 12 октября на Таганско-Краснопресненской линии в вагоне поезда между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики» трое мужчин начали приставать к женщине. За нее вступились другие пассажиры. Зачинщики конфликта начали оскорблять и толкать людей.

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