Убитый в Карачаево-Черкесии Олег Албегов был волонтером программы помощи мотоциклистам

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17 февраля 2022, 22:06 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Убитый в Карачаево-Черкесии Олег Албегов, приехавший в республику из Москвы, был волонтером программы помощи мотоциклистам на дорогах. В Карачаево-Черкесии полиция ищет подозреваемого в убийстве мужчины из Москвы. Информация о гибели Олега Албегова появилась в соцсетях.

Руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов рассказал, что был знаком с Олегом десять лет.По словам Иванова, Албегов - добрый, открытый, хороший парень. Он как волонтер помогал попавшим в ДТП на дорогах мотоциклистам. Вместе с другими мужчинами садился на мотоцикл и приезжал для оказания первой помощь, помочь с оформлением.

По данным МВД по Карачаево-Черкесской Республике и регионального СКР, в среду жители Москвы ехали из аэропорта в Минводах к Архызу на микроавтобусе. В какой-то момент микроавтобус остановился рядом со станицей Кардоникская. Неожиданно подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у москвичей возник словесный конфликт, переросший в драку. Во время потасовки одного из московских гостей ранили ножом в живот. Мужчина скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".