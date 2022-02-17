Полиция в Карачаево-Черкесии ищет подозреваемого в убийстве туриста из Москвы

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17 февраля 2022, 19:51 Источник: РИА Новости

фото с сайта СКР

В Карачаево-Черкесии полиция ищет подозреваемого в убийстве мужчины из Москвы. Информация о гибели московского туриста появилась в соцсетях. Пользователи написали, что на обочине дороги произошел конфликт, в результате которого один человек погиб.

В республиканском управлении МВД сообщили, что в убийстве туриста подозревается житель Карачаево-Черкесии. Разыскивается Бостанов Абдуллах Магометович 1988 года рождения, уроженец станицы Сторожевая.

По версии следствия, в среду, 16 февраля, туристы из Москвы на автомобиле «Форд Транзит» двигаясь по направлению п. Архыз остановилась на участке местности рядом со ст. Кардоникская.

К ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями. Между местными и гостями произошёл конфликт, переросший в драку. В ходе драки злоумышленник нанес имевшимся при себе ножом несколько ударов в область живота потерпевшему. Раненный мужчина скончался по пути больницу.

Бостанов объявлен в федеральный розыск.