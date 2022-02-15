Под Волгоградом на жилой дом рухнул беспилотник: жители в панике

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15 февраля 2022, 10:49

Дрон, MOD Russia/ Globallookpress.com

На жилой дом под Волгоградом рухнул беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошёл в селе Лог Иловлинского района. Жители подумали, что началась война и запаниковали.

Журналисты издания V1.RU получили от очевидцев аудиозапись разговора местных жителей, на чей дом на улице Садовой, спикировал беспилотник, с диспетчером службы спасения.

Упавший аппарат, по словам селян, вызвал среди жителей настоящую панику. Учитывая накалённую обстановку в мире за последние недели, это легко представить.

«Там паника началась страшная, люди, увидев эту махину, сразу подумали, что всё, война началась. Там дагестанцы сразу давай в службу спасения звонить», − приводят журналисты слова одного из местных.

Происшествие подтвердили также и в ГУ МЧС по Волгоградской области. К месту падения прибыл экипаж Иловлинской пожарной части.

Напомним, в начале февраля украинские военные в очередной раз понесли потери на фронтах Донбасса по своей вине. Силовики ВСУ сбросили на свои позиции взрывное устройство с ударного беспилотника.