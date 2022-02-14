В Москве телефонный мошенник выманил почти 1 миллион рублей у студентки из Вьетнама

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14 февраля 2022, 12:13

смартфон, pixabay.com

В Москве мошенник под видом сотрудника банка похитил почти 1 миллион рублей у студентки Института общей генетики имени Вавилова РАН из Вьетнама. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

11 февраля 2022 года в полицию обратилась 30-летняя гражданка Вьетнама, которая сообщила, что ранее в тот же день на ее телефон поступил звонок от человека, представившегося сотрудником банка. Звонивший убедил женщину перевести свои деньги якобы на резервные счета.

Иностранка, введенная в заблуждение аферистом, перечислила на предоставленные реквизиты 975 тысяч 245 рублей. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".