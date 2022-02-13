При пожаре в частном доме в Якутии погибли шесть человек, включая четверых детей

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13 февраля 2022, 08:35 Источник: Прокуратура Республики Саха (Якутия)

пожарный, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Шесть человек, в частности, четверо детей, погибли в результате пожара в двухэтажном частном доме в якутском селе Сунтар. Об этом утром в воскресение сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Возгорание произошло в частном доме на улице Партизанской в селе Сунтар. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Жертвами огня стали шесть человек, среди которых четверо несовершеннолетних. В ГУМЧС заявили, что предположительной причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печи или короткое замыкание электропроводки.

Согласно последней информации, на место происшествия выехал прокурор Сунтарского района.