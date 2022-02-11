Один человек погиб в результате пожара в московском районе Очаково-Матвеевское

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11 февраля 2022, 10:32

пожарные, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В результате возгорания в жилом доме в районе Очаково-Матвеевское в Москве погиб один человек. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Пожар вспыхнул на шестом этаже жилого дома номер четыре на улице Елены Колесовой. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва" к 8:20 пламя было ликвидировано. Жертвой пожара стал один человек.

В настоящий момент на месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.