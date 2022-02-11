Бывшему директору шахты «Листвяжная» отказали в переводе под домашний арест

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 февраля 2022, 12:16 Источник: Кемеровский областной суд

суд, pixabay.com

Кемеровский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов экс-директора шахты "Листвяжная" в Кузбассе Сергея Махракова, который обвиняется по делу об аварии на предприятии.

Защитники Сергея Махракова просили перевести его из следственного изолятора под домашний арест. В пятницу, 11 февраля, Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов бывшего директора шахты "Листвяжная" на постановление Заводского районного суда города Кемерово.

В замене меры пресечения было отказано. Кроме того, было решено продлить заключение Махракова под стражу до 25 апреля 2022 года.