В Центре развития энергетики пояснили, почему закрывать наиболее опасные угольные шахты нужно как можно скорее

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7 февраля 2022, 15:58

Фото: Global Look

Центр развития энергетики выпустил ежемесячный отчет, один из разделов которого посвящен угольной отрасли. Крупнейшая за последнее время авария в Кемеровской области может привести к закрытию половины шахт в стране. Эксперты считают, что в обозримом будущем это неизбежно как по соображениям безопасности, так и для сохранения климата.

В конце прошлого года, после того как на «Листвяжной» произошел взрыв с большим количеством погибших, Владимир Путин поручил правительству проработать прекращение выдачи новых лицензий на шахтную добычу угля, а кроме того – закрытие небезопасных шахт. Сделать это должны до мая, но, как стало известно Центру РЭ, Минэнерго уже сейчас предлагает ужесточить выдачу новых лицензий и поэтапно остановить работу значительного количества старых шахт – до 40 из работающих в России 92. Министр Николай Шульгинов занимает по этому вопросу очень жесткую позицию.

«Поэтапное ужесточение регулирования и принуждение к закрытию наиболее опасных шахт по добыче энергетического угля, на наш взгляд, выглядит неизбежным», – утверждает руководитель Центра РЭ Кирилл Мельников. Он напоминает, что это общемировой тренд: резкое сокращение уже произошло в Европе, США, рост подземной добычи замедлился и в Китае. Однако темпы этого процесса в России, а также его масштаб могут быть различными в зависимости от подхода правительства страны.

По мнению экспертов, закрытие шахт будет правильным и менее болезненным, если сделать его в обстановке высоких цен на энергетический уголь. Мельников пояснил, что для крупных компаний будет сглажен эффект от временного падения производства. В то же время государство может предоставить субсидии для купирования потенциальных социальных проблем, собрав необходимые для этого средства с самих угольщиков через повышение НДПИ на энергетический уголь. Только, как предупреждают специалисты Центра РЭ, через пару лет эти опции могут стать уже менее доступными – рынок угля цикличен, а на цены дополнительно будет давить ужесточение климатического регулирования.

Энергетический уголь шахтной добычи занимает на восточном направлении экспорта место более рентабельных марок угля, что вынуждает правительство вкладывать сотни миллиардов рублей в год в расширение БАМа и Транссиба. Закрытие хотя бы части шахт Кузбасса высвободит возможности инфраструктуры, улучшит структуру доходов РЖД и угольных компаний восточной Сибири и Дальнего Востока (“Эльгауголь”, “Колмар”, "Коулстар", СУЭК), а также сэкономит значимые средства бюджета.