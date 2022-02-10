В подмосковной Клязьме обнаружили тело главврача Обуховской больницы

В Подмосковье нашли тело пропавшего в воскресенье главного врача Обуховской больницы Вадима Евдокимова. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«… тело главного врача Обуховской городской больницы было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти в реке Клязьма»,- пояснили в ведомстве.
Заключение эксперта показало, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей при утоплении.
Отмечается, что медик ушел из дома в воскресенье, после чего перестал выходить на связь.
Ранее сообщалось, что на мусороперерабатывающем заводе в Москве нашли мужскую голову и две руки.