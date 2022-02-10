В подмосковной Клязьме обнаружили тело главврача Обуховской больницы

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10 февраля 2022, 17:37 Источник: РИА Новости

река, фото: pixels.com

В Подмосковье нашли тело пропавшего в воскресенье главного врача Обуховской больницы Вадима Евдокимова. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«… тело главного врача Обуховской городской больницы было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти в реке Клязьма»,- пояснили в ведомстве.

Заключение эксперта показало, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей при утоплении.

Отмечается, что медик ушел из дома в воскресенье, после чего перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что на мусороперерабатывающем заводе в Москве нашли мужскую голову и две руки.