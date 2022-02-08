«Росатом» о смерти пятерых сотрудников в Бангладеш: о причинах можно будет говорить только по результатам расследования

Аргументы Недели → Происшествия 13+

8 февраля 2022, 20:05 Источник: "Интерфакс"

Реакторная установка, Rosatom/globallook.com

В Госкорпорации «Росатом» прокомментировали загадочную гибель в Багладеш пяти россиян - сотрудников строящейся в республике атомной электростанции «Руппур».

Ранее сообщалось, что с 28 января по 6 февраля при разных обстоятельствах скончались пятеро российских граждан. Полиция Бангладеш начала расследование по данному факту. Об этом написало агентство UNB.

«К сожалению, в социальных сетях и СМИ по поводу этих трагедий появились спекуляции с собственными версиями причин смерти, о которых можно будет говорить только по результатам расследования. В настоящий момент мы оказываем всевозможную поддержку и сотрудничаем со следственной группой, работающей над установлением причин каждого случая смерти», - приводит заявление «Росатома» «Интерфакс».

В госкорпорации также выразили соболезнования родным и близким умерших сотрудников.