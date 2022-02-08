В Бангладеш за 11 дней умерли пятеро россиян, работавших на строительстве АЭС

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8 февраля 2022, 18:53 Источник: RTVI

В провинции Пабна Республики Бангладеш за 11 дней умерли пять российских граждан — все они работали на строительстве атомной электростанции. Местная полиция начала расследование, сообщает UNB.

Как пишет издание, первая смерть зафиксирована 28 января — 48-летний россиянин Алексей Барченко умер в медицинском центре. 2 февраля во сне скончался 40-летний Алексей Шакиров. 5 февраля, в той же больнице, что и Барченко, в результате внезапно развившейся болезни умер 48-летний инженер-механик фирмы-субподрядчика «Трест РосСЭМ» Павел Щукин. Работник другой компании-субподрядчика 59-летний Василий Толмасов был в тот же день обнаружен мертвым около своей квартиры в жилом комплексе, где живут все работающие на станции россияне. Наконец, 6 февраля в одной из квартир того же комплекса обнаружили тело 45-летнего сотрудника компании «НИКИМТ-Атомстрой» Александра Воротникова.

По словам начальника полицейского участка Ишварди, при вскрытии тел ничего подозрительного обнаружено не было. В крови одного из погибших были обнаружены следы наркотиков, еще один страдал заболеванием сердца. «Однако мы расследуем все случаи смерти», – заявил он.

Строящаяся по российскому проекту атомная электростанция«Руппур» располагается в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Ввод ее первого блока в эксплуатацию намечен на 2023 год.