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В МЧС заявили, что пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции Ялунина могло унести течением

, 10:39 Источник: ТАСС

В МЧС заявили, что пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции Ялунина могло унести течением
сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Сотрудники МЧС сообщили во вторник, 8 февраля, что бывшего заместителя министра юстиции РФ Владимира Ялунина, который пропал во время катания на квадроцикле на Москве-реке, могло унести течением.

Уточняется, что к настоящему моменту Владимира Ялунина найти не удалось. Установлено, что в месте его исчезновения сильное течение – три метра в минуту. Поиски, в которых принимают участие водолазы и используются видеокамеры, будут возобновлены в ближайшее время. 

За два дня поисков специалисты обследовали 3,7 кв. км. территории.

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