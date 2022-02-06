«Известия» обнародовали видео с места обнаружения квадроцикла пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина

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6 февраля 2022, 13:39

лед, фото: pixels.com

СМИ опубликовали видео из Московской области, где обнаружен квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина. Чиновник пропал в ночь с 5 на 6 февраля в Одинцовском городском округе.

На кадрах запечатлена работа поисково-спасательных служб, объезжающих место происшествия на снегоходах.

По предварительным данным, Ялунин провалился под лед недалеко от села Козино. Там обнаружены следы квадроцикла, ведущие к Москве-реке.

Бывший замминистра уехал на квадроцикле 5 февраля в 18.00 и не вернулся.

Ранее сообщалось, что водолазы возобновили поиски пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина. Пока в воде обнаружили квадроцикл.