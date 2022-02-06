Водителю, выехавшему на трамвайные пути в Москве, выставят штраф почти в миллион рублей

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6 февраля 2022, 15:47 Источник: Департамент транспорта Москвы

Трамвай, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Московский метрополитен выставит миллионный штраф водителю, который, выехав на трамвайные пути, спровоцировал значительную задержку движения транспорта, сообщает дептранс столицы.

Инцидент произошел вечером в субботу на Симферопольском бульваре Москвы. Водитель «Мерседеса» на большой скорости выехал на трамвайные пути и застрял.

«Водитель выглядел пьяным, от медосвидетельствования на месте отказался. Чуть больше чем за год автомобиль успел получить 34 штрафа за нарушения ПДД», - сообщила пресс-служба дептранса в своем телеграм-канале. В результате ДТП движение двух трамвайных маршрутов было заблокировано более чем на час.

Как сообщили в ведомстве, детали происшествия выясняют сотрудники ГИБДД, а московский метрополитен выставит штраф за задержку движения транспорта почти на миллион рублей.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем.