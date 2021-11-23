Трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем на севере Москвы

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23 ноября 2021, 14:56 Источник: Telegram

трамвай в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На севере Москвы во вторник, 23 ноября, трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем. Согласно последней информации пассажиры общественного транспорта в результате аварии не пострадали.

Столкновение трамвая №25 и автомобиля произошло в 13.40 в Продольном проезде в столице. Установлено, что водитель машины при повороте не уступил дорогу и врезался в городской транспорт. Представитель экстренных служб столицы заявил, что в легковой автомашине пострадали два человека – они получили ушибы.

В пресс-службе столичной ГИБДД в свою очередь сообщили, что у мужчины-пассажира автомобиля были диагностированы тяжелые травмы, женщина-водитель также была доставлена в больницу.

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