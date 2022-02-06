В аэропорту Шереметьево задержали 16-летнего подростка при побеге после убийства

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6 февраля 2022, 11:36 Источник: РЕН ТВ

наручники, фото: pixels.com

Сотрудники аэропорта Шереметьево задержали подозреваемого в убийстве подростка. Молодой человек хотел в субботу, 5 февраля, сбежать на родину в Узбекистан.

В источнике говорится, что 4 февраля 16-летний юноша нанес смертельное ранение ножом 29-летнему мужчине в подъезде дома на севере Москвы. Потерпевший скончался на месте. Задержанный скрылся с места происшествия.

Позже рядом с телом убитого москвича нашли улики, указывающие на личность подозреваемого: нож с отпечатками пальцев, шприц и записку. По данным следствия, момент убийства также мог попасть на камеры наблюдения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области от рук своего подзащитного погибла адвокат, которая влюбилась в него и 8 лет ждала из колонии.