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В Белгородской области от рук своего подзащитного погибла адвокат, которая влюбилась в него и 8 лет ждала из колонии

, 12:30 Источник: "Московский комсомолец"

В Белгородской области от рук своего подзащитного погибла адвокат, которая влюбилась в него и 8 лет ждала из колонии
Нож, Nikolay Gyngazov/globallook.com

В Белгородской области по подозрению в двойном убийстве задержан бывший заключенный, который однажды уже провел 8 лет в колонии за нападение на сожительницу. Теперь он убил женщину-адвоката, которая защищала его в 2007 году, и ее сестру.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Белгородской области, 46-летний житель Губкина подозревается в двойном убийстве. По версии следствия, мужчина убил свою сожительницу 1970 года рождения и ее 56-летнюю сестру. Предполагаемого убийцу задержали. Заведено уголовное дело.

Как рассказал телеграм-канал Baza, юрист Елена Сушкова в 2007 году была назначена адвокатом Сергея Матлаева, который обвинялся в нападении на сожительницу (отрезал ей ногу). Она влюбилась в своего подзащитного и потом 8 лет ждала его возвращения из колонии. В 2015 году он вышел на свободу, пара начала жить вместе, но отношения не складывались. К тому же против них активно выступала сестра Сушковой, работавшая бухгалтером в Росгвардии.

30 января Матлаев жестоко избил свою сожительницу, затем добил ее ножом и отправился к сестре, с которой тоже расправился.

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