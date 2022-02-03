Пожар на территории кафедрального Богоявленского собора в Москве потушен - горела трапезная

Пожар на территории Богоявленского собора в Москве потушен, сообщило столичное управление МЧС.
«Возгорание на территории московского Богоявленского собора в Елохове произошло в отдельно стоящей двухэтажной трапезной», - сказали РИА-новости в пресс-службе МЧС.
Площадь пожара была оценена в 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
Богоявленский кафедральный собор в Елохове в советские годы был патриаршим собором Русской православной церкви. С 1991-го является кафедральным храмом Московской городской епархии. В его приходе родился знаменитый московский юродивый Василий Блаженный. В этом храме был крещен поэт Александр Пушкин.
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