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В центре Москвы загорелся Богоявленский кафедральный собор
3 февраля 2022, 20:28
Источник:
ТАСС
В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове начался пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
«В Богоявленском кафедральном соборе на Спартаковской улице произошло возгорание. Есть угроза перехода огня на крышу здания», - сообщил источник. Другие подробности пока не уточняются.
Богоявленский кафедральный собор в Елохове - один из красивейших и наиболее известных православных храмов Москвы. В 1938-1991 годах был патриаршим собором Русской православной церкви. С 1991-го является кафедральным храмом Московской городской епархии. В его приходе родился знаменитый московский юродивый Василий Блаженный. В этом храме был крещен поэт Александр Пушкин.
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