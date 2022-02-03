В центре Москвы загорелся Богоявленский кафедральный собор

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3 февраля 2022, 20:28 Источник: ТАСС

В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове начался пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

«В Богоявленском кафедральном соборе на Спартаковской улице произошло возгорание. Есть угроза перехода огня на крышу здания», - сообщил источник. Другие подробности пока не уточняются.

Богоявленский кафедральный собор в Елохове - один из красивейших и наиболее известных православных храмов Москвы. В 1938-1991 годах был патриаршим собором Русской православной церкви. С 1991-го является кафедральным храмом Московской городской епархии. В его приходе родился знаменитый московский юродивый Василий Блаженный. В этом храме был крещен поэт Александр Пушкин.

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