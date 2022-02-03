В Сети появились кадры схода восьми вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы

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3 февраля 2022, 11:51

платформа, фото: pixels.com

В ночь на 3 февраля на станции «Люблино-Сортировочное» в Москве произошел сход восьми порожних вагонов. В результате происшествия пострадали два человека.

На опубликованных в Instagram кадрах видно, как один из поездов сталкивается с составом, что провоцирует сход восьми порожних вагонов.

«На 7-м "Г" пути допущен проезд запрещающего показанием светофора ПГ-7 с последующим боковым столкновением с маневровым составом, следующим по 3-му "Г" пути и сходом вагонов»,- говорится в сообщении под видео.

Пострадали составитель поездов и работник охраны.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при сходе поездов сотрудники доставлены в больницу для оказания помощи. Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @vse_o_vagone

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