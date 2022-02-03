Аргументы Недели Происшествия 13+

В Сети появились кадры схода восьми вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы

, 11:51

В Сети появились кадры схода восьми вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы
платформа, фото: pixels.com

В ночь на 3 февраля на станции «Люблино-Сортировочное» в Москве произошел сход восьми порожних вагонов. В результате происшествия пострадали два человека.

На опубликованных в Instagram кадрах видно, как один из поездов сталкивается с составом, что провоцирует сход восьми порожних вагонов.

«На 7-м "Г" пути допущен проезд запрещающего показанием светофора ПГ-7 с последующим боковым столкновением с маневровым составом, следующим по 3-му "Г" пути и сходом вагонов»,- говорится в сообщении под видео.

Пострадали составитель поездов и работник охраны.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при сходе поездов сотрудники доставлены в больницу для оказания помощи. Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @vse_o_vagone

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество

Заммэра Владимир Ефимов: В Москве каждый третий семейный ипотечный кредит выдан семьям с одним ребенком

Заммэра Владимир Ефимов: В Москве каждый третий семейный ипотечный кредит выдан семьям с одним ребенком

На сайте комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы появилась информация о том, что общий объем кредитования по программе «Семейная ипотека» в столице в прошлом году – 65,4 млрд руб. Площадь жилья, на приобретение которого выданы кредиты, составила 580 тыс. кв. м.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире