В Сети появились кадры схода восьми вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы

В ночь на 3 февраля на станции «Люблино-Сортировочное» в Москве произошел сход восьми порожних вагонов. В результате происшествия пострадали два человека.
На опубликованных в Instagram кадрах видно, как один из поездов сталкивается с составом, что провоцирует сход восьми порожних вагонов.
«На 7-м "Г" пути допущен проезд запрещающего показанием светофора ПГ-7 с последующим боковым столкновением с маневровым составом, следующим по 3-му "Г" пути и сходом вагонов»,- говорится в сообщении под видео.
Пострадали составитель поездов и работник охраны.
Ранее сообщалось, что пострадавшие при сходе поездов сотрудники доставлены в больницу для оказания помощи. Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов.
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