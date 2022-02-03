Два человека пострадали на юго-востоке Москвы при сходе восьми вагонов с рельсов

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3 февраля 2022, 09:30

вагон, фото: pixels.com

Минувшей ночью около 1.55 на станции «Люблино-Сортировочное» в Москве произошел сход восьми порожних вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Российской железной дороги.

«Угрозы экологии нет. В результате произошедшего пострадали два работника станции, которые доставлены в больницу для оказания помощи»,- пояснили в организации.

Отмечается, что инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.

Ранее сообщалось, что 27 января на перегоне Быково-Люберцы из-за падения человека на рельсы были задержаны не менее 20 электричек в сторону Москвы.

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