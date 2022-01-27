Двадцать электричек опаздывают в Москву из-за смерти упавшего на рельсы человека

В четверг, 27 января, на перегоне Быково-Люберцы на рельсы на платформе Удельная упал человек. Задержаны не менее 20 электричек в сторону Москвы, сообщает представитель экстренных служб.
«На перегоне Быково-Люберцы на платформе Удельная в результате падения на рельсы погиб человек», -уточнил собеседник.
Он добавил, что из-за происшествия произошла задержка в движении пригородных электричек в сторону Москвы до одного часа.
Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося, устанавливается личность погибшего.
Ранее сообщалось, что 24 декабря 2021 года на восточном участке Сокольнической линии Московского метрополитена было приостановлено движение поездов из-за падения человека на пути.
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