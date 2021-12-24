На «красной ветке» московского метро человек упал на рельсы

На восточном участке Сокольнической линии Московского метрополитена в пятницу, 24 декабря, было приостановлено движение поездов из-за падения человека на пути. Об этом заявили в департаменте транспорта.
Уточняется, что поезда временно не ходят от станции "Комсомольская" до станции "Бульвар Рокоссовского" из-за пассажира, упавшего на рельсы. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", в обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.
Данных о состоянии упавшего на пути человека к настоящему моменту не поступало.
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