В Омской области задержали подозреваемого мужчину в истязании девочки с инвалидностью

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3 февраля 2022, 11:40 Источник: ТАСС

девочка, фото: pixels.com

В Омской области задержали мужчину, подозреваемого в избиении девятимесячного ребенка с инвалидностью. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

«В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 32-летней сожитель матери девочки. Подозреваемый задержан, следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу»,- пояснили в ведомстве.

В прокуратуре рассказали, что женщина с тремя детьми и сожителем переехала в ноябре 2021 года в Омск из Нижневартовска. 26 января мать вернулась в Нижневартовск для оформления документов, оставив несовершеннолетних детей с возлюбленным.

Мужчина начал истязать ребенка с инвалидностью: наносил множественные удары по голове, брал за ноги, переворачивал и тряс. Девочку с многочисленными травмами отравили в больницу, дети 2017 и 2020 гг. рождения помещены в специализированный дом. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

Прокуратура проводит проверку действий органов опеки в части полноты принимаемых мер, направленных на предупреждение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что в селе Селезнево Шелаболихинского района Алтайского края мать выгнала малолетнего сына на улицу без одежды из-за плохого поведения.

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