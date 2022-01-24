В алтайском селе Селезнёво мать выгнала ребенка голым на мороз

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24 января 2022, 12:40

дом, фото: pixels.com

В селе Селезнево Шелаболихинского района Алтайского края мать выгнала малолетнего сына на улицу без одежды из-за плохого поведения. Об этом сообщили в понедельник, 24 января, в пресс-службе СК РФ.

Инцидент произошёл 21 января. Родители выгнали 5-летнего мальчика на улицу в 20-градусный мороз совершенно голым в воспитательных целях. Плачущего ребенка на улице заметила соседка. Затем прохожая позвонила в полицию и детей забрали из семьи.

«В настоящее время несовершеннолетний, а также его двое братьев изъяты из семьи … проводятся неотложные следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, зарегистрирована процессуальная проверка в отношении органов системы профилактики, в ходе которой предстоит дать юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности»,- пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

По словам местных жителей, органы опеки уже дважды забирали детей из семьи, но потом возвращали.

«Сто раз опеку вызывали на них, и все без толку. У нормальных родителей, не дай бог что, сразу заберут, а тут как будто дела нет. Столько на них жалоб, ждут беды что ли, эта опека?» - возмущаются пользователи в сообществе «Вконтакте».

«КП» удалось выяснить, что семья характеризуется как неблагополучная, пьющая. Родителей пытаются лишить прав на воспитание детей с августа 2021 года. На улице отбывал наказание старший ребенок, у него есть два брата – пяти лет и мальчик, которому около года.

Ранее сообщалось, что в декабре в Саратовской области нашли двух замёрзших детей в овраге. Их бросила мать.

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