С остановившейся канатной дороги в Сочи спасатели сняли около 35 человек

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2 февраля 2022, 18:16 Источник: РИА "Новости"

канатная дорога, pixabay.com

С канатной дороги, которая ранее сегодня остановилась на курорте Красная Поляна в Сочи, уже сняли около 35 человек. Об этом журналистам вечером 2 февраля сообщила очевидец инцидента Галина Грищук.

"Уже везде написали, что всех сняли, а мы до сих пор тут висим", – заявила Грищук. По словам источника, на эвакуацию одного человека у спасателей уходит примерно десять минут. Гражданка заявила, что в пределах видимости осталось спустить восемь человек. "Дальше мы не видим", – уточнила Галина Грищук.

Есть данные о том, что остановку канатной дороги на курорте Красная Поляна мог спровоцировать сбой программы.

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