С остановившейся канатной дороги в Сочи спасатели сняли около 35 человек

С канатной дороги, которая ранее сегодня остановилась на курорте Красная Поляна в Сочи, уже сняли около 35 человек. Об этом журналистам вечером 2 февраля сообщила очевидец инцидента Галина Грищук.
"Уже везде написали, что всех сняли, а мы до сих пор тут висим", – заявила Грищук. По словам источника, на эвакуацию одного человека у спасателей уходит примерно десять минут. Гражданка заявила, что в пределах видимости осталось спустить восемь человек. "Дальше мы не видим", – уточнила Галина Грищук.
Есть данные о том, что остановку канатной дороги на курорте Красная Поляна мог спровоцировать сбой программы.
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