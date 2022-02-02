На Красной Поляне в Сочи остановилась канатная дорога

На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи в среду, 2 февраля, остановилась канатная дорога. Соответствующую информацию предоставили журналистам сегодня днем сотрудники экстренных служб.
Согласно последним данным источника, на остановившейся канатной дороге в Сочи в настоящий момент могут находиться около четырех десятков человек. На место происшествия уже направлены спасатели, которые произведут эвакуацию людей.
Информации о том, что стало причиной остановки канатной дороги на курорте Красная Поляна, в СМИ пока не поступало.
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