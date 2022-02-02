После падения ледяной глыбы с крыши дома в Саратове госпитализировали женщину

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 февраля 2022, 15:39 Источник: СУСК РФ по Саратовской области

снег, крыша, pixabay.com

Жительница Саратова была госпитализирована после падения на голову ледяной глыбы с крыши дома. Соответствующую информацию предоставили в среду, 2 февраля, в прокуратуре и СК РФ по региону.

Происшествие случилось ранее сегодня у многоквартирного дома по улице Провиантской в Саратове. В результате схода ледяной глыбы с крыши телесные повреждения получила 58-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Позже будет дана объективная правовая оценка действиям должностных лиц, которые несут ответственность за уборку снега и наледи с крыши здания.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости