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После падения ледяной глыбы с крыши дома в Саратове госпитализировали женщину

, 15:39 Источник: СУСК РФ по Саратовской области

После падения ледяной глыбы с крыши дома в Саратове госпитализировали женщину
снег, крыша, pixabay.com

Жительница Саратова была госпитализирована после падения на голову ледяной глыбы с крыши дома. Соответствующую информацию предоставили в среду, 2 февраля, в прокуратуре и СК РФ по региону.

Происшествие случилось ранее сегодня у многоквартирного дома по улице Провиантской в Саратове. В результате схода ледяной глыбы с крыши телесные повреждения получила 58-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Позже будет дана объективная правовая оценка действиям должностных лиц, которые несут ответственность за уборку снега и наледи с крыши здания.

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