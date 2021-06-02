В Челябинской области за глыбу, упавшую на женщину, будут судить коммунальщиков

В Миньяре в конце марта местная жительница получила серьезные травмы
19 марта жительница города Миньяра (Челябинская область) шла из магазина мимо дома №6 по улице Центральной. Вдруг на голову ей упало что-то тяжелое. Женщина упала, потеряла сознание. 45-летнюю пострадавшую увезли в больницу.
В себя она пришла лишь на следующий день. Травмы, которые она получила, квалифицировали как тяжкие: открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа.
Было возбуждено уголовное дело. Сегодня, 2 июня, прокуратура Челябинской области сообщила о том, что виновные в происшествии установлены, утверждено обвинительное заключение.
Ответственность за жуткую травму горожанки будут нести главный инженер и мастер по текущему ремонту ООО «Миньярская коммунальная компания». Именно они не очистили вовремя крышу дома от наледи и снега, не огородили опасную территорию сигнальной лентой.
Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд, где обвиняемым вынесут приговор.
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