В Челябинской области за глыбу, упавшую на женщину, будут судить коммунальщиков

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2 июня 2021, 10:46 Анна Семенова

Коммунальщики не огородили опасную территорию и допустили трагедию. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

В Миньяре в конце марта местная жительница получила серьезные травмы

19 марта жительница города Миньяра (Челябинская область) шла из магазина мимо дома №6 по улице Центральной. Вдруг на голову ей упало что-то тяжелое. Женщина упала, потеряла сознание. 45-летнюю пострадавшую увезли в больницу.

В себя она пришла лишь на следующий день. Травмы, которые она получила, квалифицировали как тяжкие: открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа.

Было возбуждено уголовное дело. Сегодня, 2 июня, прокуратура Челябинской области сообщила о том, что виновные в происшествии установлены, утверждено обвинительное заключение.

Ответственность за жуткую травму горожанки будут нести главный инженер и мастер по текущему ремонту ООО «Миньярская коммунальная компания». Именно они не очистили вовремя крышу дома от наледи и снега, не огородили опасную территорию сигнальной лентой.

Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд, где обвиняемым вынесут приговор.

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