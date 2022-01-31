Ребенок погиб при падении с восемнадцатого этажа жилого дома в Москве

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31 января 2022, 19:01 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

При падении с восемнадцатого этажа жилого дома на востоке Москвы погиб пятилетний ребенок. Соответствующую информацию предоставил вечером в понедельник, 31 января, сотрудник экстренных служб столицы.

Согласно последней информации, происшествие случилось на улице Лухмановская. Установлено, что мальчик упал с восемнадцатого этажа 24-этажного жилого дома. На месте работают специалисты, которые выясняют точные обстоятельства и причины происшествия.

К настоящему момент подробностей случившегося в СМИ не поступало.

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