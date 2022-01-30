В правоохранительных органах рассказали о травмах выпавшей из окна 22 этажа москвички

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что выжившая после падения из окна 22 этажа москвичка была на вечеринке с друзьями. Девочка сорвалась с балкона.
Собеседник рассказал, что накануне школьница с друзьями распивали спиртные напитки во время вечеринки. По его словам, подойдя к окну, девочка выпала из него. Он уточнил, что восьмиклассница была в состоянии алкогольного опьянения.
«Упала в сугроб, тяжкого вреда здоровью не получила, обошлось царапинами и сотрясением мозга»,- пояснил источник.
Ранее сообщалось, что на Загорьевской улице из окна 22 этажа выпала школьница.
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