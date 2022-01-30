В правоохранительных органах рассказали о травмах выпавшей из окна 22 этажа москвички

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30 января 2022, 13:17 Источник: РИА Новости

окно, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что выжившая после падения из окна 22 этажа москвичка была на вечеринке с друзьями. Девочка сорвалась с балкона.

Собеседник рассказал, что накануне школьница с друзьями распивали спиртные напитки во время вечеринки. По его словам, подойдя к окну, девочка выпала из него. Он уточнил, что восьмиклассница была в состоянии алкогольного опьянения.

«Упала в сугроб, тяжкого вреда здоровью не получила, обошлось царапинами и сотрясением мозга»,- пояснил источник.

Ранее сообщалось, что на Загорьевской улице из окна 22 этажа выпала школьница.

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