Москвичка выжила после падения из окна 22-го этажа

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30 января 2022, 09:25

дом, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в Москве на Загорьевской улице из окна 22-го этажа выпала девочка. Школьница находилась на балконе с подругой.

«Накануне на Загорьевской улице из окна 22-го этажа выпала учащаяся школы, после падения выжила. Она находится под наблюдением врачей»,- пояснил собеседник РИА Новости.

По данным РЕН ТВ, восьмиклассница вышла на балкон вместе со своей подругой, после чего внезапно сорвалась.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.

Ранее сообщалось, что в Крыму арестовали женщину, выбросившую 8-летнюю дочь из окна​.

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