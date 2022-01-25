В Крыму арестовали женщину, выбросившую собственную дочь из окна​

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25 января 2022, 14:13 Источник: Аргументы недели-Крым

Демон вселившийся в голову матери якобы подсказал ей единственный путь избавления от ставшего ненавистным ребенка.

Девочке было 8 лет. Трагедия случилась в Судаке 23.01.22.

Установлено, что в ходе возникшей ссоры на почве неприязненных отношений мать не удержалась от страшного поступка и сбросила ребенка с четвертого этажа.

Следствием установлено наличие враждебности матери по отношению к девочке, которая достигла критической отметки, после чего она решилась на преступление. Она помещена в СИЗО до 23.03.22.

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