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Топ-менеджер компании «Газпром инвест» найден мертвым в своем загородном доме под Петербургом

, 16:03 Источник: "Невские новости"

Топ-менеджер компании «Газпром инвест» найден мертвым в своем загородном доме под Петербургом
Фото: pixabay.com

В коттеджном поселке Выборгского района Ленинградской области в своем доме был найден мертвым руководитель транспортной службы компании «Газпром инвест» Леонид Шульман, сообщило издание 47news.

Тело 60-летнего мужчины обнаружила его сожительница. Он лежал в ванной комнате. На руках зафиксированы глубокие порезы — скорее всего от канцелярского ножа, который найден рядом с телом. Также были обнаружены две предсмертные записки, в которых погибший прощается с семьей и якобы пишет о том, что больше не в состоянии терпеть боль.

На фотографиях с места происшествия, опубликованных изданием «Невские новости», видно, что на одной ноге погибшего — аппарат Елизарова, установленный после травмы ноги. Как пишут СМИ, Шульман в последнее время находился на больничном.  

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