Топ-менеджер компании «Газпром инвест» найден мертвым в своем загородном доме под Петербургом

В коттеджном поселке Выборгского района Ленинградской области в своем доме был найден мертвым руководитель транспортной службы компании «Газпром инвест» Леонид Шульман, сообщило издание 47news.
Тело 60-летнего мужчины обнаружила его сожительница. Он лежал в ванной комнате. На руках зафиксированы глубокие порезы — скорее всего от канцелярского ножа, который найден рядом с телом. Также были обнаружены две предсмертные записки, в которых погибший прощается с семьей и якобы пишет о том, что больше не в состоянии терпеть боль.
На фотографиях с места происшествия, опубликованных изданием «Невские новости», видно, что на одной ноге погибшего — аппарат Елизарова, установленный после травмы ноги. Как пишут СМИ, Шульман в последнее время находился на больничном.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.